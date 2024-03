Luca e Alessandra, la loro gelateria riceve 2 coni dal Gambero Rosso: "Bisogna credere ai propri sogni"

I titolari della Gelateria Nonna Papera sono Alessandra Mauri e Luca Butti, che hanno avviato l’attività nel 2011 a Cantù in via in via Borgognone. Anche quest'anno hanno ricevuto 2 coni sulla prestigiosa guida di settore del Gambero Rosso. Ma non solo. Luca è stato anche premiato dalla rivista Punto.it come Ambasciatore della comunicazione 2024 al Sigep (la più grande fiera mondiale del mondo del gelato) per quello che fa per l'ambiente gelato attraverso il più grande gruppo social dedicato ai gelatieri che ha fondato 6 anni fa e per aver ricucito le tensioni che animavano i vertici del mondo della gelateria negli ultimi anni.

Un secondo posto anche al concorso self m-aid award, premiato sempre al Sigep 2024, che mirava a riconoscere i progetti e le realtà che si sono distinte a livello italiano. "Mi è stato quindi conferito un premio del valore di 3000 euro, ci spiega Luca, da utilizzare per ulteriore sviluppo dell'attività. Sono anche stato chiamato sul palco, che ha ospitato tra tutti anche Iginio Massari e Damiano Carrara, tra i più visitati del Sigep 2024, a raccontare la mia visione della gelateria di successo. Il titolo che ho scelto è stato "obiettivo successo: ricercando l'equilibrio tra il business e la felicità". Il mio obiettivo è far sì che sempre più persone credano ai propri sogni. Conciliando lavoro e vita privata".