Un inizio d’anno con il sorriso al Gallio con Giacomo Porettii

Un inizio d’anno con il sorriso, garantito da un maestro della comicità geniale e irriverente, come Giacomo Poretti. Questo il super ospite per l’inaugurazione dell’Anno Scolastico 2023/24, un momento aperto a tutta la città e diventato una tradizione al Collegio Gallio di Como, la più antica scuola d’Europa fondata da Tolomeo Gallio nel 1583 e gestita ininterrottamente dalla sua fondazione dall’Ordine Chierici Regolari di Somasca.

L’appuntamento e per giovedì 21 settembre alle 11 nell’Auditorium del Gallio.

“Ci onoriamo di ospitare una delle menti più brillanti e divertenti d’Italia: Giacomo Poretti, comico, attore e sceneggiatore, componente del celebre trio comico "Aldo, Giovanni e Giacomo”. Sarà un momento unico per condividere gioia, sorrisi e riflessioni con la comunità educativa e gli studenti del Pontificio Collegio Gallio” commenta il direttore generale del Gallio, Fabio Monti, che insieme con il Padre Rettore dell’Istituto, Giovanni Benaglia accoglierà studenti, docenti e autorità per una mattinata davvero particolare.

La cerimonia inaugurale nell’auditorium del Gallio è aperta al pubblico e a ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala.