Aumentano i furti in abitazione: il prefetto annuncia più controlli e nuove strategie

Oggi, presso la prefettura, si è tenuta la Riunione Tecnica di Coordinamento (RTC) delle forze di polizia, presieduta dal prefetto Andrea Polichetti. L'evento ha visto la partecipazione dei vertici delle forze dell'ordine del territorio, riuniti per discutere le strategie operative volte a intensificare la sicurezza pubblica nel capoluogo e nelle aree della provincia recentemente colpite da una serie di furti in abitazioni.

Durante la riunione, è stato posto l'accento sull'esigenza di rafforzare il controllo del territorio attraverso servizi di vigilanza e pattugliamento mirati, soprattutto nelle ore più critiche. Queste operazioni saranno gestite congiuntamente dalla questura, dai carabinieri e dalla guardia di finanza e includeranno l'istituzione di punti di controllo e osservazione strategici, anche nei tratti confinanti con province limitrofe, spesso punti di provenienza degli autori dei reati.

Il prefetto Polichetti ha messo in luce l'impegno profuso dalle forze dell'ordine nel contrastare il fenomeno dei furti, evidenziando i successi ottenuti nell'ultimo anno nell'identificare e perseguire gli autori di tali reati nella provincia. Rispetto al 2022, si è registrato un incremento significativo dei casi di furti in abitazione, sottolineando l'importanza delle nuove misure operative concordate durante l'incontro per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.