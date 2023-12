Autostrada A9, stop ai cantieri e ai lavori in galleria: finisce l'incubo dei pendolari

Con un giorno di anticipo Autostrade per l’Italia ha sospeso i lavori in corso nelle gallerie sull'autostrada A9. Fine dei cantieri, almeno per ora, nel tratto comasco e ieri, 4 dicembre, 24 ore prima del previsto, ai pendolari che ogni giorno si muovono da e per la Svizzera sarà sembrato un sogno. Il motivo dello stop, come ha spiegato la società che gestisce le autstrade, è legato al freddo che avrebbe reso complicate le varie operazioni di manutenzione. I lavori riprenderanno dopo le feste e dovrebbero concudersi in via definitiva prima dell'estate 2024. Anche per quanto riguarda i festeggiamenti del Natale, le escursioni e in generale il flusso di turisti che arrivano dalla Svizzera è, senza ombra di dubbio, un ottimo incentivo per venire in Itaia e a Como.

Ieri, dicevamo, sono stati smantellati i cantieri e secondo il calcolo di alcuni nostri lettori e pendolari che percorrono quella strada tutti i giorni il risparmio di tempo è di 45 minuti di media, e di conseguenza anche alcune strade della città di Como risultano meno intasate.

Rimangono tuttavia alcune chiusure notturne, come quella nella notte tra il 5 e il 6 dicembre per consentire lavori di pavimentazione. Dalle 21.00 di martedì 5 alle 5.00 di mercoledì 6 dicembre, sarà chiuso lo svincolo Fino Mornasco, in entrata verso Como e in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Como Centro o di Lomazzo nord. Sarà chiuso lo svincolo di Turate, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Saronno o di Lomazzo nord.