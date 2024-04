Chiara Ferragni dice addio al lago di Como. E sceglie il Garda

Due laghi diversi per i Ferragnez. Mentre Fedez continuerebbe a possedere Villa Matilda di Pognana Lario, Chiara Ferragni potrebbe presto acquistarne un'altra sul lago di Garda. Alcuni indizi sembrano portare a confermare le voci che da qualche giorno si rincorrono.

Il week-end a Salò

La super (ex?) influencer è stata notata sulle sponde pittoresche del lago di Garda, precisamente nella suggestiva zona di Salò, situata nel territorio di Brescia. Era in compagnia delle sue amiche storiche, Veronica Ferraro e Chiara Biasi, entrambe famose influencer. Il gruppo ha trascorso una serata piacevole nello storico locale Bar Italia. Nonostante sia stata riconosciuta da molti dei presenti, Chiara Ferragni non ha condiviso alcun dettaglio dell'esperienza sui suoi social, che sono rimasti silenziosi nelle ultime ore. Durante la serata, la Ferragni ha bevuto un bicchiere di Chablis (vino della Borgogna). Nel frattempo un folto gruppo di curiosi si è assembrato fuori dal bar ma sono stati tenuti a distanza dai dipendenti del locale.

L'amore per il Garda

La presenza della Ferragni in quel di Salò, secondo alcune voci, sarebbe dovuta al fatto che starebbe cercando casa sul lago di Garda che l'avrebbe affascinata quanto, se non più del lago di Como. Del resto la Ferragni, quando ancora le cose andavano bene con Fedez, ha mostrato di apprezzare molto il lago di Garda. Prima dello scandalo Balocco i Ferragnez avevano più volte soggiornato insieme, con tutta la famiglia, al Grand Hotel di Villa Feltrinelli, Gargnano, storica dimora costruita più di 125 anni fa.