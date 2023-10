Il falso messaggio It-Alert che ti svuota il conto in banca facendo leva sulla paura dei terremoti

Falsi allarmi, del tutto simili a quelli utilizzati da IT-alert e che di fatto servono a diffondere un virus tramite una App per poi acquisire in modo fraudolento dati e informazioni sensibili a chi la installa. Il dipartimento della protezione civile invita alla massima attenzione. Regione Lombardia, con un comunicato, mette in guardia i cittadini: "Si stanno diffondendo in rete e sui social messaggi fake che utilizzano impropriamente IT - alert per diffondere virus attraverso una App".

Come funziona la truffa

Il servizio IT - alert di Regione Lombardia viene sfruttato dagli hacker per truffare i malcapitati tramite la diffusione online di un malware legato a SpyNote nei loro smartphone android.

Nello specifico tramite falsi messaggi, simili a quelli utilizzati per il servizio regionale, si cerca di indurre le vittime a scaricare SpyNote, popolare spyware che prende di mira in particolare le applicazioni bancarie. Il messaggio che arriva ai cittadini è confezionato per ingannare la vittima. Si descrive per esempio la possibilità di un terremoto e poi si invita l'utente a scaricare l'app che, appunto, ne spierà le azioni. Permettendo anche il controllo remoto del dispositivo per rubare dati e informazioni private.

Come proteggersi

Come nei test di prova effettuati nelle scorse settimane da Regione Lombardia, è importante ricordarsi che nel caso si riceva un messaggio automatico che notifica di un evento o calamità naturale non è richiesta alcuna azione e non occorre cliccare su alcun link. Ci si deve dunque limitare a leggerlo. Così facendo non si corre il pericolo di scaricare la pericolosa app.