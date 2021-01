Ex Cube di Como, la migliore offerta è di 72 mila euro all'anno

La lunga vicenda legata alla gestione dell'ex Cube di Como potrebbe aver trovato finalmente una soluzione al terzo tentativo, dopo due bandi andati a vuoto. Sono state infatti aperte ieri le quattro offerte arrivate a Palazzo Cernezzo per il terzo bando relativo alla gestione del noto locale nei pressi dei Giardini a lago, ovvero l’immobile ad uso bar/ristorante noto a tutti in cittò, prima della chiusura, come Cube.

I termini per la presentazione delle offerte erano scaduti lo scorso venerdì 8 gennaio: la base d’asta era stata fissata a 54.300 euro di canone annuo mentre la durata della concessione era stata determinata in sei anni, eventualmente rinnovabili.

In tutto sono giunte al Comune di Como quattro offerte, ma una è stata scartata in quanto giunta aperta: le altre tre sono arrivate da Lac Srls di Como, che ha offerto 65mila euro; Lake Comers Snc di Como, che ha offerto 65.160 euro; Psg Srls di Como, che con i suoi offerta 72mila euro è risultata l'offerta econimica più alta.

“L’assegnazione definitiva – spiega però Francesco Pettignano, assessore al Patrimonio – dovrà ora essere perfezionata solamente nel momento in cui verrà redatto il verbale della commissione”. Verificati quindi che siano stati rispettati tutti i requisiti del bando, si procederà quindi con la nomina dei nuovi gestori dell'ex Cube.