Terzo bando per il Cube: base d'asta ridotta quasi della metà

Certo, il periodo economico non è dei più favorevoli, ma il Comune di Como non ha grande fortuna con i bandi di gara la concessione delle sue strutture a vocazione turistica, ricettiva e di ristorazione. Dopo il clamoroso flop di ogni tentativo di dare in concessione l'ostello di Villa Olmo, anche per il il bar-ristorante noto come Cube non si prospetta un futuro felice.

Il primo bando di gara del gennaio 2020 per la concesisone del Cube ha visto pervenire solo una domanda di partecipazione con un'offerta economica, però, inferiore al canone annuo di 91.500 euro richiesto dal Comune. Il secondo bando dell'estate 2020, con base d'asta ridotta a 69.938 euro, è andato deserto. Ora il Comune di riprova con un ultimo bando pubblico prima di procedere a un'eventuale afidamento diretto. Questa volta la base d'asta sarà di 54.300 euro annui, cioè quasi la metà della cifra richiesta inizialmente con il primo bando. Non male, se non ci trovassimo in piena emergenza pandemica con conseguenze catastrofiche sul turismo e sul settore della ristorazione.

