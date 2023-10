Tavernerio, a fine mese chiudono Ceres, Eurospin e Miho: che fine faranno?

Tre grandi esercizi commerciali di Tavernerio potrebbero chiudere i battenti a fine mese. Si tratta del negozio di abbigliamento Ceres, del supermercato Eurospin e del ristorante giapponese Miho. Tutti e tre, infatti, sono situati nella stessa area commerciale di via Provinciale, al civico 71. I motivi della chiusura al momento non sono stati resi noti. Finora l'unica conferma è arrivata dal negozio Ceres: telefonando e chiedendo spiegazioni ci è stato detto da una dipendente che l'ultimo giorno di apertura sarà il 29 ottobre. Cosa ne sarà del negozio? In questo caso l'attività non dovrebbe riaprire. Continueranno, però, a essere attivi i punti vendita Albese con Cassano e Lipomo. Cosa succederà esattamente ad Eurospin e a Miho, invece, al momento non è dato sapere.