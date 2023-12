Maxi vincita in Svizzera alla lotteria europea: 240 milioni di euro al fortunato

Mega vincita ieri sera 8 dicembre a EuroMillions, lotteria pan-europea a cui partecipa anche Swisslos, il lotto svizzero: un giocatore svizzero si è aggiudicato un jackpot di 228 milioni di franchi. La combinazione vincente era 17 30 42 48 50 e sulle due stelle 4 8. Oltre alla super vincita altri 5 giocatori hanno azzeccato cinque numeri ma una sola stella portandosi a casa 1,5 milioni di franchi a testa.

Nel prossimo sorteggio EuroMillions, in programma martedì, il jackpot sarà di 16 milioni di franchi.

Come funziona la lotteria EuroMillions

Come spiegato bene su Wikipedia EuroMillions è una lotteria pan-europea lanciata inizialmente in Francia, Spagna e Regno Unito e la cui prima estrazione ha avuto luogo venerdì 13 febbraio 2004 a Parigi. Successivamente vi hanno aderito anche Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Avizzera.

L'estrazione si svolge ogni martedì e venerdì sera a Parigi. Una singola giocata a Euromillions costa 2 €, o 3 € se si gioca con il "Plus" (opzione disponibile solo nella Repubblica d'Irlanda). I premi, ad esclusione del jackpot, sono dimensionati in base alla partecipazione per paese, sono pagati a forfait e sono tutti (compreso il jackpot) esenti da imposte, ad eccezione di Svizzera, Spagna e Portogallo.