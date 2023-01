L'elenco dei benzinai che rimarranno aperti in Lombardia durante lo sciopero

Nonostante l'annunciato sciopero dei benzinai che inizierà tra poche ore non sarà impossibile fare il pieno di banzina. Gli impianti di rifornimento carburanti, compresi i self service, rimarranno chiusi per 48 ore consecutive, dalle 19 del 24 alle 19 del 26 gennaio sulla rete ordinaria, e dalle 22 del 24 alle 22 del 26 gennaio sulla viabilità autostradale, pur com qualche eccezione.

L'elenco dei benzinai aperti durante lo sciopero

Di seguito, la lista dei distributori che resteranno aperti in Lombardia (la lista è in aggiornamento).

I distributori che resteranno aperti in Lombardia

Sono previsti tre turni sulla stessa direttrice di marcia, tenuto conto delle interconnessioni tra autostrade, tratte autostradali intorno alle grandi città e dei raccordi autostradali come viabilità autonome.

TURNO A

Autostrada A1

- da Milano a Napoli San Donato Ovest, km 1;

- da Napoli a Milano San Donato Est, Km 1

Autostrada A4

- da Torino a Trieste Brianza sud, Km 148; Monte Alto est, Km 245

- da Trieste a Torino Monte Alto ovest Km 245; Sebino nord Km 197; Lambro nord Km 134

Autostrada A7

- da Milano a Genova Cantalupa ovest Km 2

- da Genova a Milano Dorno est Km 33

Autostrada A8-A9

- da Milano a Varese Villoresi est Km 9

- da Varese a Milano Brughiera ovest Km 41

Autostrada A21

- Torino - Piacenza - Brescia Stradella sud Km 130 Lombardia; Ghedi est Km 230

- Brescia - Piacenza - Torino Ghedi ovest Km 230; Stradella nord Km 130

Autostrada A50

- Milano Tangenziale est Rho ovest Km 1; San Giuliano ovest Km 28; Muggiano est Km 19

Autostrada A51

- Milano Tangenziale Ovest Cascina Gobba est Km 9; Cascina Gobba ovest Km 9

Autostrada A52

- Milano Tangenziale Nord Cinisello nord Km 8 Lombardia

TURNO B

Autostrada A1

- da Milano a Napoli S. Zenone Ovest Km 15

- da Napoli a Milano Somaglia Est Km 44

Autostrada A4

- da Torino a Trieste Pero sud Km 122; Brembo sud Km 166; Valtrompia sud Km 214

- da Trieste a Torino San Giacomo ovest Km 227; Brembo nord Km 166; Novate nord Km 128

Autostrada A7

- da Milano a Genova Dorno ovest Km 33

- da Genova a Milano Cantalupa est Km 2

Autostrada A8-A9

- da Milano a Varese Brughiera est Km 41

- da Varese a Milano Villoresi ovest Km 9

Autostrada A21

- Brescia - Piacenza - Torino Cremona nord Km 194

Autostrada A22

- Brennero a Modena Po ovest Km 267; Brennero Po est 267

Autostrada A50

- Milano Tangenziale est Muggiano ovest Km 12; Rozzano est Km 24

- Milano Tangenziale Ovest Cologno Monzese est Km 15; Carugate ovest Km 19



TURNO C

Autostrada A1

- da Milano a Napoli Somaglia Ovest Km 44

- da Napoli a Milano S. Zenone Est Km 15

Autostrada A4

- da Torino a Trieste Lambro sud Km 134; Sebino sud Km 197; San Giacomo est Km 227; Valtrompia nord Km 214

- da Trieste a Torino Brianza nord Km 148; Pero nord Km 122

Raccordo Gallarate a Gattico Verbano ovest Km 6

Raccordo Gallarate a Gattico Verbano est Km 6

Autostrada A8-A9

- Lainate-Como-Chiasso Lario ovest Km 28

- Chiasso-Como-Lainate Lario est Km 28

Autostrada A21

- Torino - Piacenza - Brescia Cremona sud Km 194

Autostrada A50

- Milano Tangenziale est Assago ovest Km 19; San Giuliano est Km 28

Autostrada A51

- Milano Tangenziale Ovest Carugate est Km 19; Milano Tangenziale Ovest Vimercate ovest Km 29