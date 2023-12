Doni di Natale, ecco i pacchi degli Amici di Como

È iniziata la distribuzione dei pacchi di “Un Dono a Natale”, iniziativa di Amici di Como in collaborazione con Consorzio Como Turistica, nell’ambito di Città dei Balocchi, giunta alla 4° edizione.

Anche quest’anno, sono stati confezionati ben 1.300 grandi pacchi dono, contenenti prevalentemente prodotti alimentari e natalizi, che andranno ad aiutare altrettante famiglie, in linea con la mission di Amici di Como che è sempre stata quella di essere utile al territorio con iniziative sociali e di solidarietà.

“Un Dono a Natale” ha avuto anche per questa quarta edizione il patrocinio della Diocesi di Como e di Sua Eminenza Cardinale Oscar Cantoni, Vescovo di Como, e il punto di riferimento per la consegna sono le parrocchie della Diocesi di Como che ben conoscono direttamente le famiglie in difficoltà, oltre a alcuni Comuni e associazioni della nostra provincia.

Rinnovando una consolidata tradizione di condivisione di ideali e di impegno, sono stati coinvolti i ragazzi del Centro di Lavoro Guidato “La Nostra Famiglia” di Como, che si sono cimentati con i loro Educatori e Volontari nel farsi “dono”, lavorando per rendere felici i destinatari dei pacchi, confezionati con amore, con impegno e con autentica gioia e pace.

Tante le realtà associazionistiche e imprenditoriali che hanno scelto di sposare questo progetto e fare la propria parte. L’iniziativa “Un Dono a Natale”, oltre al contributo di Amici di Como, è sostenuta da: Intesa Sanpaolo, Bianchi Group, Softer e Poliform. Gli sponsor tecnici sono: Rio Mare Bolton Group, Bianchi Group, Zetacarton, Bennet, Caffè Milani, Fumagalli Salumi, Granmercato, Cantaluppi Tavernerio, Eurospin, Plozza Vini. Un Dono a Natale ha avuto la collaborazione fondamentale di Anteas. Il Centro di Lavoro Guidato La Nostra Famiglia di Como con i propri volontari ha dato un importante e fattivo contributo per la parte logistico-organizzativa.