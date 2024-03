La disabile accerchiata dalle auto ticinesi: "Io in difficoltà mentre loro erano al ristorante"

E' amareggiata, arrabbiata e sconfortata la donna disabile che si è trovata letteralmente accerchiata da auto ticinesi in divieto di sosta. E' successo in piazzale Anna Frank a Ponte Chiasso intorno alle ore 13 del 10 marzo 2024. Quando la donna è tornata alla sua macchina che aveva lasciato parcheggiata sul posto disabili esibendo regolare permesso, ha trovato auto con targhe svizzere posteggiate dove non avrebbero potuto. Una sulla sua sinistra, proprio sullo spazio che per legge dovrebbe essere lasciato libero per agevolare l'entrata e l'uscita dall'auto della persona disabile; una posteggiata sulla sinistra sui posti riservati alle moto; altre due dietro posteggiate fuori dagli spazi.

"Hanno dimostrato di essere maleducati e incivili - si è sfogata la donna con QuiComo - perché non hanno tenuto conto delle difficoltà che può avere un disabile. Se fossi stata con la carrozzina non avrei potuto neanche aprire la portiera. C'erano anche due altre vetture parcheggiate dietro alla mia in mezzo alla strada. Mentre io faticavo a uscire dal parcheggio loro mangiavano al ristorante. Sono sincera: sono sempre i ticinesi a posteggiare così male in questa zona".