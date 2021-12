Vietati i botti di Capodanno a Como

Da giorni sappiamo che a Como non si terranno i tradizionali fuochi d'artificio di mezzanotte a causa del rischio di assembramenti.

Oggi 30 dicembre è stata firmata dal sindaco Mario Landriscina e pubblicata all’albo pretorio anche l’ordinanza che da domani, 31 dicembre, a sabato, 1 gennaio, vieta su tutto il territorio comunale l’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili, nonché il lancio delle cosiddette “lanterne cinesi”.

«Come in diverse altre città, anche a Como sarà vietato lanciare petardi e fuochi artificiali a Capodanno - spiega il sindaco Mario Landriscina - Ho preso questa decisione prima di tutto per evitare i pericoli che derivano dalla consuetudine di festeggiare con artifici pirotecnici, che non di rado comporta danni a cose e persone, purtroppo anche rilevanti, sia per chi li utilizza, sia per chi si trova nelle vicinanze e può essere ferito. Non dimentichiamo poi che i botti rappresentano un trauma e un rischio per i nostri animali. E’ un tema che mi sta a cuore e che tengo in grande considerazione: tutti coloro che hanno degli animali possono capire a quale spavento siano sottoposti in queste occasioni. Si può festeggiare l’inizio dell’anno nuovo con le persone che amiamo senza bisogno di creare disagi e mettere a rischio gli altri, per questo invito tutti a trascorrere la notte di San Silvestro con gioia ma in modo responsabile, e colgo l’occasione per fare i miei auguri a nome di tutta l’Amministrazione comunale per un 2022 di rinnovata fiducia e speranza».

L'inosservanza del divieto comporterà l’applicazione dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa da 25 a 500 euro.

L'ordinanza: https://webmail.comune.como. it/service/extension/drive/ link/ LJXQ56ADBXPYXIWOORTRVOKDZBT6TG DAB6DA7ZN3