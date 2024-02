La stradina di Como dove nessuno vuole più passare perché "volano" escrementi

Se ne sentono davvero tante ma quello che succede in queste strade di Como è davvero assurdo. Non solo, come ci riferiscono le persone che hanno fatto le foto e segnalato il fatto (più di una) spesso si trovano escrementi dei cani a terra ma spesso sono "lanciati" in aria. Ci spiegano che magari i padroni raccolgono tutto con il sacchettino ma poi, probabilmente per non portarselo in giro, lo lanciano sui rami dei cespugli dove rimangono attaccati per giorni.

Questo nella migliore delle ipotesi. Se no cascano in strada e vengono brutalmente calpestati. "Le mamme e nonne con nipoti e passeggini non passano più da questa scorciatoia tra Via Rosales e Caronti per evitare di trovarsi ricordini puzzolenti sotto scarpe e ruote". Insomma qualche cestino in più non sarebbe male ma neanche l'educazione e il rispetto delle regole non guasterebbe.