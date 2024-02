La vasca sotto il monumento di Libeskind è diventata uno stagno

ll monumento di Daniel Libeskind ha sempre fatto discutere la città, ancora prima della sua installazione sul tondello della diga foranea. La scultura, denominata Life Electric, sarebbe un omaggio allo scienziato Alessandro Volta e alla sua invenzione - la pila - rappresentando i campi energetici dei poli positivo e negativo. Anche Stirscia la Notizia si era interessata e aveva fatto un servizio nel gennaio 2023 per chiedere ai comaschi se sapessero il reale significato dell'opera. Questa volta niente Tv ma la segnalazione di Luciano, un nostro lettore che ci invia le foto del monumento che piu che una fontana sembra essere uno stagno, scrive:

"Buongiorno, solo per illustrare lo stato dell'acqua nella vasca sottostante il monumento di Libeskind sulla diga foranea. Si vede come siano prolificate delle alghe che fanno sì che sembra che il monumento sia posto sopra un brutto stagno e non in mezzo alle acque del nostro bel lago!".