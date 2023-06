Como, finto carabiniere tenta di truffare una signora di 100 anni, ma lei ha la risposta pronta

Una nuova truffa in giro per Como. Ce la racconta Antonella proprio per rendere nota questa nuova modalità per cercare di estorcere informazioni e dati sensibili e magari preparare un furto. La zia centenaria di Antonella, la signora Michelina, vive a Como in una zona centrale. "Proprio questa mattina, ci racconta la nipote, ha ricevuto una telefonata da una persona che si è presentata come maresciallo dei carabinieri. Il personaggio voleva sapere se mia zia viveva da sola o con qualcuno. Sebbene abbia sempre detto a mia zia di chiudere la comunicazione con chiunque non conoscesse, in questo caso, rassicurata dal fatto che il personaggio al telefono si fosse qualificato come carabiniere, gli ha risposto dicendo, per fortuna, che abitava con la badante.

Ci tenevo a darvi questa informazione affinchè possiate informare i vostri lettori di questo nuovo tentativo di truffa ai danni delle persone anziane".