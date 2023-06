Università, Como agevola le studentesse: 13 euro al giorno per affitto, wifi e colazione

Como in controtendenza e in aiuto delle studentesse universitarie. In molte città d'Italia lo scorso mese molti studenti hanno piantato le tende davanti agli Atenei in segno di protesta contro il caro affitti. È accaduto a Milano, Pavia, Padova, Venezia, Bologna, Perugia, Firenze e Roma, Cagliari e Trento.

Il Comune di Como invece ha chiesto e ottenuto dalla cooperativa Simploké delle camere dell'immobile in via Catenazzi da destinare all’ospitalità di giovani ragazze.

Sempre più rilevanti sono le necessità e i bisogni delle giovani studentesse che desiderano frequentare l’Ateneo comasco.

La collaborazione va incontro alla crescente richiesta di alloggi per studenti universitari, utile a dare loro la possibilità di studiare più agevolmente e serenamente nella città di Como.

Quanto concordato è vantaggioso anche in termini economici. Infatti, con 13 euro al giorno sono garantiti, oltre alla camera e alle spese, anche uno spazio studio con wifi incluso e la prima colazione.

Per informazioni o prenotazioni: tel. 031 2741590; 320 1421095

E-mail: amalawa@symplokecoop.it