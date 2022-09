Ecco perché Como è stata protagonista della Fashion Week di Milano

È finita la settimana della moda nel capoluogo meneghino. Sette frenetici giorni dove tra sfilate, vip e abiti da mille e una notte le cose da raccontare sarebbero davvero tante. Per chi fosse curioso di avere una panoramica di tutto quello che è accaduto suggeriamo i servizi dei nostri colleghi di MilanoToday. Anche Como, quest'anno più che mai, è stata protagonista di uno degli eventi, se non l'evento, clou di tutta la settimana della moda. Parliamo di quello che è accaduto sabato in piazza Duomo. C'è stato uno show aperto a tutti e diretto dal coreografo francese avanguardista Sadeck Berrabah (Sadeck Waff) per festeggiare i 70 anni di Moncler, la società acquistata nel 2003 dal comasco doc Remo Ruffini che oggi è presidente e amministratore delegato. Forse, come ribadisce anche il Sole 24 Ore, sarebbe stato giusto organizzare una doppia celebrazione, per un doppio anniversario: i (quasi) 20 anni della “gestione Ruffini” e i 70 anni di storia. L'imprenditore comasco ha saputo cavalcare un ventennio di cambiamenti, dovuti in primis dalla rivoluzione portata da Internet. Per Ruffini uno dei segreti è quello di non adagiarsi mai e mantenere uno spirito come quelli da Start Up. Successo meritatissimo per Extraordinary forever (questo il nome del mega evento) e anche per Ruffini.

In tutto c'erano circa 18.000 spettatori, tanti i giovani, incuranti della pioggia, in uno spettacolo dai grandi numeri: con un cast di 1952 componenti (come l'anno della fondazione del marchio), tutti rigorosamente vestiti di bianco, come la neve e la facciata del Duomo che ha fatto da cornice. Per l'occasione ha chiuso anche la fermata della metro. Tra gli invitati al mega evento anche l'attrice Anne Hateway, vista poi a Lenno sul lago di Como con l'amica tennista Maria Sharapova. Insomma, Como e il suo lago, in un modo o nell'altro sono sempre protagonisti.