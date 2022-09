L'icona del tennis Maria Sharapova e l'attrice Anne Hathaway: la strana coppia sul lago di Como

La stagione dei vip sul lago di Como sembra non finire mai. Dopo un'estate dove tra Jennifer Lopez e Ben Afflek, Micheal Jordan, Kourtney Kardashian e il batterista Travis Barker (e ovviamente il nostro amato George Clooney), sembrava di essere in una succursale di Hollywood, le star sembrano apprezzare i nostri panorami anche in autunno (e come dargli torto).

A molti non è sfuggito, data la grande notorietà sia della iconica tennista Maria Sharapova che dell'attrice Hanne Hathaway (famosa per il suo ruolo ne Il Diavolo veste Prada), il post sulla pagina Instagram della sportiva che le ritrae insieme sul lago di Como. Uno scatto che in poche ore ha raggiunto 70mila like. Ma cosa ci facevano le due bellissime sul lago di Como? La risposta arriverebbe dalle foto e dalle storie precedenti che le vedono impegnate a Milano nella settimana della moda. Le due bellissime amiche non hanno quindi perso occasione, dopo i loro impegni milanesi, di recarsi per un giorno sul lago di Como lasciandosi alle spalle il caos del capoluogo meneghino. Svestiti i panni dell'alta moda, eccole ritratte in totale relax e con abiti sportivi sul nostro lago. Dalle foto della Sharapova si vede anche che ha potuto apprezzare la cucina del Lario (un ottimo risotto) e sempre a Villa La Cassinella a Lenno avrebbe incontrato il maestro Riccardo Piatti, uno degli allenatori più conosciuti al mondo e comasco doc.