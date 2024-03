A Como il parcometro indicherà anche chi non paga le tasse

Non semplici parcomentri, quelli di Como saranno anche "anti evasione" e tramite un semplice parcheggio sarà possibile, così ha spiegato il sindaco Alessandro Rapinese alla trasmissione di La7 Tagadà, fare un controllo fiscale in tempo reale sui cittadini. Come? Molto semplice. "Inserendo la targa nel parcometro, ha detto Rapinese, di fatto metti anche il codice fiscale. Noi dunque incroceremo il dato con l’ufficio tributi e se non sei a posto il parcheggio lo paghi pieno. Poi, sempre sul parcometro, verrà un avviso che dirà "passa all’Ufficio tributi che abbiamo qualcosa da dirti". Chi invece è in regole con tributi e pagamenti ed è residente a Como avrà uno sconto sulla tariffa. Quanto è ancora da decidere.