A Como ci sarà l'ospedale dei turisti

Il turismo a Como e sul lago è letteralmente scoppiato negli ultimi due anni, portando quasi un milione di turisti nel periodo di alta stagione. Una realtà che non si può ignorare e che prevede una certa organizzazione anche dal punto di vista della Sanità. Il tema è stato sviscerato durante la presentazione dell’edizione numero dieci della Winter School di Motore Sanità a Villa Erba di Cernobbio e la risposta è arrivata da Mariella Enoc, procuratrice speciale del Valduce che ha spiegato il nuovo servizio dell'ospedale, dedicato a chi non rientra nel sistema sanitario nazionale ma che, come la maggior parte dei turisti a Como, ha un'assicurazione sanitaria. Loro, ha spiegato la Enoc, avranno un accesso diretto, privato e con gli orari prolungati. "Questo, ha sottolineato, non toglierà risorse all'utenza tradizionale. Per i turisti ci sarà chiaramente personale in grado di parlare più lingue".

In realtà questo iter in via sperimentale c'era già la scorsa estate ma non ha avuto un grande riscontro. Per questo il Valduce in primavera scriverà alle strutture turistico-ricettive per spiegare che esiste un servizio dedicato per i turisti che vengono a Como in vacanza con un numero verde che in caso può chiamare anche l'hotel in ogni momento. "Non si tratta però di una convenzione, conclude, con le strutture alberghiere, a loro non chiediamo nulla”.