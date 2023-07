I treni che dovrebbero arrivare a Como Lago e si fermano a Camerlata: "città isolata" e pendolari esasperati

Tutto è cominciato lo scorso Natale ma ora, con l'arrivo dell'estate, la situazione sembrerebbe davvero insostenibile. Così ci racconta Sofia, una nostra lettrice che si firma, non a caso, pendolare esasperata.

"Buongiorno,

portiamo a conoscenza della situazione, ormai insostenibile della linea Trenord Milano Cadorna /Como Lago.

I problemi sono iniziati prima di Natale scorso, quando è stato inibito l'utilizzo del secondo binario a Como Borghi, senza nessuna spiegazione chiara ne plausibile. Qualcuno tra i pendolari parla di questioni legate alla sicurezza, qualcuno del problema del passaggio a livello in centro.

Il mancato utilizzo del secondo binario a Borghi comporta che il treno in partenza da Como debba attendere che quello in arrivo, arrivi fino a Lago.

Questo significa treni sistematicamente in ritardo di 15/20 minuti.

Con l'arrivo del caldo, nelle ultime due settimane, la situazione è precipitata.

A parte treni che sono o celle frigorifere, e o forni per pizze, nell'ultimo periodo si sta verificando qualcosa di molto grave.

Treni che dovrebbero arrivare a Como Lago e ripartire da Como Lago, fermano la corsa a Como Camerlata e ripartono da Como Camerlata, isolando di fatto la città.

Siamo già al 4/5 episodio solo nell'ultima settimana e negli orari in cui viaggio io personalmente.

Grazie, una pendolare esasperata

Sofia B.".