Fiera di Sant'Abbondio, anche quest'anno dimezzata. Lo ha deciso l'attuale giunta

Nonostante le imminenti elezioni per eleggere il nuovo primo cittadino di Como e la nuova giunta, a decidere per la tradizionale fiera di Sant'Abbondio è il sindaco Landriscina, e lo fa con una nota:

"Come già l’anno scorso, la tradizionale Fiera di Sant’Abbondio si svolgerà in una sola giornata, domenica 4 settembre, con una novità importante pensata per agevolare la partecipazione degli allevatori locali: il Comune si farà carico delle spese di trasporto del bestiame per la mostra-concorso zootecnica, che anche quest’anno sarà sotto le mura fra via Diaz e via Volta.

Altra novità di quest’anno ma in continuità con la tradizione di Sant’Abbondio, sarà proposta una rassegna gastronomica diffusa abbinata a un concorso fotografico. I ristoratori partecipanti proporranno dei menù con piatti del territorio lariano, i consumatori saranno invitati a fotografarli e a condividere i loro scatti. Le immagini migliori andranno a comporre una pubblicazione che potrà essere distribuita a fine anno insieme al calendario storico del Comune di Como.

Sempre sotto le mura, lungo viale Battisti e viale Cattaneo, tornerà il mercato agricolo con la vendita di prodotti preferibilmente del territorio e a Km 0, insieme ad alcune iniziative, se possibile rivolte anche ai più piccoli, che potranno essere proposte dagli operatori in seguito all’avviso che sarà pubblicato. Infine, non mancheranno visite guidate e altre iniziative nel complesso della basilica di Sant’Abbondio."