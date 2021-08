La lunga notte di Como e provincia: il maltempo fa paura

Allerta meteo, la seconda in pochi giorni. Piogge e temporali serali e notturni e che si sono abbattuti su un territorio già fortemente compromesso, affaticato, flagellato. Una lunga notte per molti comaschi, già stremati dal maltempo degli scorsi giorni. Stamattina, 1 agosto, ci arrivano le prime segnalazioni e racconti della giornata di ieri.

Dalle 18.30 di ieri sera 31 luglio sono cominciati i nubifragi piu' forti anche se già nel pomeriggio da Tremezzo e Ossuccio ci erano arrivate segnalazioni di grandinate anche piuttosto forti.

(grandine di ieri, 31 luglio a Ossuccio foto di Luigi D'Angelo)

Ci segnalano problemi in via Borgovico a Como, presso le residenze Villa Olmo nuovamente allagate. I residenti sono esasperati (foto di copertina della nostra lettrice Cristina).

Anche Cantu' è stata sommersa da una violentissima grandinata che ha allagato alcune case.

A Capiago un diluvio si è abbattuto verso le 21,10 e poi un altro con un misto di grandine ore 22,30. Scrosci ad intermittenza un pò ovunque nella lunga notte di Como e provincia. Cantu' in alcune strade sembrava ancora un fiume in piena, come ci riferisce il nostro lettore Antonio. Nell'erbese forti grandinate e nubifragi, sempre localizzati e alternati.

Laglio col fiato sospeso: la pioggia ha cominciato a battere forte dalle 21.30 circa. E oggi il tempo, anche se dovrebbe andare migliorando, è ancora instabile con possibili forti rovesci localizzati e così sarà per tutta la prossima settimana.