Cantù, la violenza del nubifragio e della grandine con forti raffiche di vento: il video

Ha aperto appena la porta ieri sera, 31 luglio la signora Rosy, ma tanto è bastato per riprendere il macello che si stava abbattendo fuori: una grandinata potentissima con venti altrettanto forti. Soffitta allagata, acqua che scende dal lampadario e, per precauzione la luce non è ancora stata accesa. Anche altri cittadini di Cantù hanno segnalato tombini saltati e strade allagate.