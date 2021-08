Como, 32 interventi dei vigili del fuoco in una notte sul territorio, non solo per il maltempo

Una notte difficile nel Comasco, difficile per i cittadini già provati dalle conseguenze del maltempo degli scorsi giorni e anche per i vigili del fuoco che sono intervenuti ben 32 volte. Le chiamate sono arrivate per lo piu dall'erbese e dal canturino per i danni causati dall'acqua ( qui il video della grandinata a Cantù). Ma i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Como, per tagliare alberi pericolanti e per prosciugamenti di zone allagate.

Come non bastasse il brutto tempo, c'è stata anche una chiamata per spegnere un'auto in fiamme a Vertemate con Minoprio, in via del Ri, intorno a mezzanotte e mezza. La macchina era parcheggiata e ci sono volute due squadre del distaccamento di Cantù e Lomazzo per domare il rogo. Si sta indagando sulle possibili cause.