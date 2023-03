Como, chiude la storica merceria in via Zezio dopo 90 anni di attività

Quella di via Zezio è una merceria storica in centro a Como, conosciuta da tantissime persone, da generazioni intere perchè, come ci spiega la titolare Simona Rizzo sono oltre 80 anni (quasi novanta per la precisione) che ogni mattina apre le serrande.

"Io -racconta Simona - sono qui da circa 20 anni. Prima di me c'è stata la mitica famiglia Zambello e poi un'altra signora a gestire la merceria. In totale saranno quasi 90 anni di attività. Ma adesso è impossibile andare avanti".

Sono molteplici i motivi che hanno spinto Simona a prendere la decisione di chiudere. "È un annetto che ci penso, ma adesso ho preso la decisione definitiva e il 31 marzo chiuderò l'attività. Il cambiamento di abitudini dei cittadini, sempre più rivolti all'acquisto online, le tasse e gli affitti mi hanno portata inevitabilmente in questa direzione. L'aumento delle bollette è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La mia merceria, come del resto molte altre attività storiche del centro, con queste condizioni e nessun incentivo o aiuto non può a sostenere le spese altissimie. Volevo già cessare l'attività a dicembre, ma poi ho deciso di aspettare la fine di marzo."

Simona ci racconta del quartiere dove per molti anni ha lavorato con grande rispetto e commozione. Ricorda molti suoi clienti anche anziani e il cambiamento che è avvenuto dopo il covid: "L'abitudine a fare acquisti online con il covid si è radicata e per le realtà come queste l'e-commerce è un concorrente impossibile da battere."

Al momento non è previsto nessun subentro e dovranno essere fatti dei lavori all'interno del negozio.

"Forse apriranno degli uffici, come è successo qui di fianco", ci spiega Simona. "Intanto fino al 31 marzo useremo la formula del fuori tutto, con offerte e prezzi davvero vantaggiosi ma sarà anche occasione per salutare i miei clienti".

Dopo di che le serrande della merceria di via Zezio, dopo novant'anni, chiuderanno per sempre.