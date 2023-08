Bagni e spogliatoi inutilizzabili, gli atleti restano fuori dal campo Coni di Como

Nulla da fare: il campo Coni di Como in via Canturina resterà chiuso e non solo per le vacanze estive. La decisione presa dal Comune riguarda un guasto all'impianto idraulico per cui al momento non è possibile usufruire di spogliatoi e bagni. Il sindaco Alessandro Rapinese ha indetto per domani mattina una riunione con i dirigenti dei settori Sport e Opere pubbliche per capire come intervenire e se sarà possibile tenere aperta almeno la pista per far allenare gli atleti.

Il campo Coni di via Canturina rientra nei fondi Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per un investimento totale di oltre un milione e 600mila euro. I lavori interesseranno sia la palestra che gli spogliatoi, la copertura della tribuna e anche la costruzione di 4 nuove strutture.

In attesa di questi lavori, appaltati a un’azienda della provincia di Salerno, al momento siamo di fronte a una sorta di "cimitero dello sport". Chiusa la piscina, chiuso il palazzetto, adesso anche il campo Coni.