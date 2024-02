L'ausiliario che per dare le multe parcheggia dove è vietato e "minaccia" chi glielo fa notare

Una scena piuttosto inusuale in viale Geno a Como. Uno dei furgoni di Como servizi, utilizzati dagli ausiliari del traffico, era parcheggiato dove non avrebbe dovuto, ovvero negli appositi spazi bianchi per moto e motocicli. Il nostro lettore Carlo (che ci invia le foto e la segnalazione) lo ha fatto notare all'ausiliario, che nel frattempo (paradossalmente) stava dando multe alle macchine in sosta e non in regola. "A questo punto, ci racconta Carlo, dopo che l'ho pizzicato e gli ho fatto notare che non poteva sostare lì, vengo da lui "minacciato" in quanto targato Svizzera. Ma stiamo scherzando?"