Fiamme Gialle lariane: 24 neo finanzieri hanno fatto giuramento a Palazzo Terragni

Un inizio d'anno all'insegna del rafforzamento per le Fiamme Gialle lariane: 24 neo finanzieri, di cui 4 donne, hanno pronunciato il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana nella suggestiva cornice di Palazzo Terragni, sede del comando provinciale della guardia di finanza di Como.

I giovani finanzieri, provenienti dalla Scuola Allievi Finanzieri di Bari e dalla Scuola Alpina di Predazzo, al termine di un intenso ciclo di formazione e di un periodo di traninig on job svolto nei reparti della provincia, saranno assegnati al nucleo di polizia economico finanziaria, al gruppo Ponte Chiasso, al gruppo Como, alla compagnia Menaggio e alla tenenza di Oria.

La cerimonia, come da prassi, si è svolta alla presenza della bandiera e del comandante provinciale, Colonnello Michele Donega, affiancato da una rappresentanza di ufficiali e personale già in servizio.

Il comandante, nel suo discorso ai giurandi, ha sottolineato l'importanza morale, etica e giuridica del loro impegno solenne "ad adempiere con disciplina e onore tutti i doveri" connessi al loro stato e alle pubbliche funzioni loro riconosciute quali appartenenti alla guardia di finanza.

Con il loro giuramento, i neo finanzieri hanno assunto un impegno solenne nei confronti della Patria e della collettività. Le loro parole, pronunciate con voce ferma e decisa, hanno risuonato nell’atrio di Palazzo Terragni, suggellando un momento di grande significato per loro stessi e per le Fiamme Gialle lariane. L'arrivo dei 24 nuovi finanzieri rappresenta una ventata di entusiasmo e di fresche energie per il comando provinciale di Como. Il loro impegno e la loro dedizione saranno preziosi per contrastare i fenomeni di illegalità economico-finanziaria e per garantire la sicurezza e la tutela del territorio.