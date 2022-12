Cinema Astra: taglio del nastro e festa di inaugurazione con maratona film

Il Cinema Astra di Como, come anticipato nei giorni scorsi, è pronto a riaprire le sue porte al pubblico mercoledì 7 dicembre con la proiezione del film “La Stranezza” di Roberto Andò alle ore 21.

La proiezione sarà preceduta, alle ore 19, da una cerimonia di taglio del nastro alla presenza della proprietà, la parrocchia di San Bartolomeo, e del soggetto gestore, Astra 21 Società Cooperativa Impresa Sociale. Si è deciso di anticipare il taglio del nastro di alcune ore rispetto alla prima proiezione per evitare assembramenti e permettere agli spettatori di poter accedere alla biglietteria con anticipo rispetto all’inizio dello spettacolo.

Ricordiamo inoltre che la biglietteria del Cinema Astra sarà aperta al pubblico dalle ore 15 del 7 dicembre e, normalmente, lo sarà da mezz’ora prima di ogni spettacolo e per tutta la durata dello stesso. Qui sarà possibile acquistare:

• i biglietti per tutti gli spettacoli già in calendario (segue programmazione), compresa la Festa di inaugurazione del 17 dicembre*;

• la tessera del Cineforum in partenza nel mese di gennaio;

• la tessera da cinque e dieci ingressi al prezzo speciale – rispettivamente – di 28 e 55 euro.

Di seguito la programmazione (per maggiori info www.astracinema.it):

- La Stranezza (con Toni Servillo, Ficarra e Picone): dal 7 all’ 11 dicembre ore 21.00;

- Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico (animazione): da giovedì 8 a domenica 11 dicembre ore 16.00;

- Ennio (documentario su Ennio Morricone): martedì 13 e mercoledì 14 dicembre alle 15.00 e alle 21.00. Solo per questo film biglietto al prezzo di 4 euro per tutti.

Prezzi biglietti: intero 7,50 euro; ridotto (under 25, over 60): 6,50 euro, super ridotto (iscritti al cineforum, soci “Amici dell’Astra”, under 12 e diversabili): 5,50 euro; Family (due adulti e due bambini): 22 euro.

Dalle 2 alle 2 a 2 euro

La Festa

Per l’evento del 17 dicembre è in programma una vera e propria “maratona” di film: quattro proiezioni per altrettanti pubblici con biglietti al prezzo speciale di 2 euro.

Il cineforum