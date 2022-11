Il 7 dicembre riapre il cinema Astra di Como, sarà l'unica sala del centro

Rinasce il Cinema Astra. Grazie alla riuscita campagna di raccolta fondi partita due anni fa, la gloriosa vecchia sala è pronta a riaprire i battenti. Per la precisione la nova avventura dell'Astra inizierà il 7 dicembre, data della riapertura ufficiale.

"Quello di oggi – ha spiegato il parroco di San Bartolomeo, don Gianluigi Bollini – è il termine di un lungo cammino che ha coinvolto moltissimi soggetti. Un cammino comunitario in cui ci siamo sentiti sostenuti e sorretti da tante realtà: la Diocesi di Como, la parrocchia, le istituzioni, la cittadinanza tutta che ha mostrato la propria dedizione all’Astra con la generosità della campagna di raccolta fondi. Non posso dimenticare PGA srl, la cooperativa Astra 21, l’Associazione “Amici dell’Astra”. Questo cinema sta dunque in piedi perché tanti l’hanno voluto e desiderato. Ed è proprio questo il valore aggiunto e la sfida per il futuro: continuare a collaborare insieme per dare un futuro al Cinema Astra".

Alla conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sala di viale Giulio Cesare era presente anche l’assessore Ivan Matteo Lombardi in rappresentanza del Comune di Como, Michele Piscitelli per Confcooperative Insubria e Stefano Rudilosso per Confindustria Como.

I lavori

In conferenza stampa il project menagar Marco Fumagalli ha descritto i lavori insieme ai tecnici che hanno seguito i lavori, l’ingegnere Giampiero Ajani e il geometra Giampiero Gatti. In questa prima fase il Cinema Astra riaprirà con una capienza di 200 posti e l’utilizzo della sola platea. La balconata è al momento ancora chiusa perché necessita di ulteriori certificazioni non essendo stata ritrovata, negli archivi competenti, la documentazione relativa ai progetti originali del 1968.

I primi appuntamenti

Ad inaugurare la nuova vita del cinema sarà una "astra-nezza", cioè il film “La stranezza”, commedia d'autore con Toni Servillo e Ficarra e Picone. Per tutto il weekend del Ponte dell'Immacolata, alle ore 16, inoltre, verrà proiettato il film d'animazione Lo schiaccianoci e il flauto magico, mentre alla sera continueranno le proiezioni de La Stranezza, sempre alle ore 21.

Gli appassionati del Cineforum, in partenza a gennaio, potranno ritrovare il loro appuntamento già con un'anteprima il 13 e 14 dicembre con il documentario “Ennio” (alle ore 15 e alle ore 21 al prezzo di 4 euro). Tutte queste informazioni saranno presto disponibili sul sito www.astracinema.it e sui nostri canali Facebook e Instagram dell'Astra.

Il 17 dicembre festa di inaugurazione con una maratona di film a prezzi popolari e tanti ospiti. Il programma dettagliato sarà diffuso nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i prezzi, nonostante la difficoltà del momento, la scelta è stata di mantenere gli stessi prezzi del periodo pre-chiusura.

La gestione

La nuova gestione del Cinema Astra è affidata ad Astra 21 Società Cooperativa Impresa Sociale, nata su iniziativa dell'associazione “Amici dell'Astra” che è una dei soci fondatori. La volontà è di proporre una gestione partecipata della sala, aperta alla cittadinanza, di qualità, per offrire eventi e momenti conviviali che possano spaziare in un ampio orizzonte: dal cinema alle conferenze, dai monologhi teatrali alle attività con le scuole. La programmazione cinematografica sarà sempre di qualità, come da sempre per il Cinema Astra, aggiungendo anche proiezioni per famiglie nei weekend con i film d'animazione più attesi.

"Ho accettato questa sfida - ha spiegato il nuovo coordinatore del Cinema Astra, Nicola Curtoni – perché condivido con i volontari, che per primi hanno lanciato questa sfida, la volontà di non rassegnarci ad un mondo dove la fruizione di cinema sia affidata alle sole piattaforme, ma restituire ai comaschi uno spazio di socialità".

Gli fa eco Francesca Caminada, presidente dell’associazione “Amici dell’Astra”: "Abbiamo creato l’associazione per non disperdere le forze e l’unione della raccolta fondi e ora finalmente possiamo rivolgere di nuovo questa energia al Cinema Astra aiutando attivamente la Cooperativa non solo assicurando una presenza in sala, ma anche condividendo idee e iniziative".

Il Cineforum

Lo storico cineforum ripartirà il 10 gennaio 2023. Il programma sarà disponibile a breve e le tessere potranno essere acquistate già all'apertura del cinema il 7 dicembre. I prezzi sono gli stessi della vecchia gestione, con la tessera al costo di 100 euro per 22 film. Le persone che durante la campagna “SalviAmo l’Astra” hanno donato attraverso la formula del “Cineforum Sospeso” avranno uno sconto di 20 euro (costo della tessera 80 euro). Prevista anche una tessera super scontata per gli under 25: 22 euro. Le prime 100 tessere acquistate riceveranno inoltre dei simpatici e cinefili omaggi.

Volontari cercasi

Prima della riapertura c'è un altro momento che ci sta a cuore, ossia l'incontro con la cittadinanza, per presentare il nuovo progetto e rispondere alle domande del nostro pubblico. Abbiamo pensato a tre momenti aperti a tutti coloro che vogliono sapere di più sull’Astra, e magari dare una mano alla sala, sia nella gestione ordinaria che nella proposta di idee ed eventi. Aspettiamo tutte le persone interessate giovedì 1° dicembre in tre distinti appuntamenti: alle ore 15:00, alle 18 e alle 20:30 all'oratorio di San Bartolomeo per un incontro informale di conoscenza e presentazione.