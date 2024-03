Lavori al manto stradale: le prossime chiusure notturne sulla A9

Per gli automobilisti che prevedono di viaggiare lungo l'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso nelle prossime serate, è fondamentale essere al corrente di significative chiusure programmate per consentire lavori di pavimentazione. Queste interruzioni al traffico interessano direttamente il collegamento tra l'Italia e la Svizzera e avranno impatto su chi viaggia in entrambe le direzioni.

Tra Como Centro e Chiasso

Periodi di chiusura: dalle 22 di mercoledì 20 alle 5 di giovedì 21 marzo, e dalle 22 di venerdì 22 alle 5 di sabato 23 marzo. Percorso alternativo: gli utenti dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Como Centro e seguire la viabilità ordinaria con indicazioni per Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina.

Tra Lago di Como e A59 Tangenziale di Como

Percorso alternativo: Dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo del Lago di Como, i conducenti dovranno seguire la viabilità ordinaria con indicazioni per Milano e rientrare in A9 alla stazione di Fino Mornasco. Per coloro che si immettono dalla A59 Tangenziale di Como, si segnala che il ramo di allacciamento sulla A9 verso Lainate sarà regolarmente aperto al transito.

Chiusura dello Svincolo di Como Centro

Durante i lavori, lo svincolo di Como Centro sarà inaccessibile per l'ingresso in autostrada sia verso Lainate che verso Chiasso. I viaggiatori dovranno pertanto considerare i seguenti percorsi alternativi: verso Lainate è consigliato entrare in autostrada a Fino Mornasco; verso Chiasso dovranno essere seguite le indicazioni stradali per Chiasso.