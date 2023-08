Lavori all'acquedotto, per venti giorni chiude un tratto di via Canturina

Al fine di consentire l’esecuzione di lavori da parte della società Le Reti Acqua e Gas all’acquedotto, a partire dal 7 agosto e fino al 25 agosto, è stata disposta la chiusura continuativa al traffico del tratto di via Canturina compreso tra il civico 56 (rotatoria Viadotto Lavatoi) e l’intersezione con via Belvedere. L’accesso verrà garantito ai soli mezzi di soccorso e delle polizie locali e nazionali in emergenza, nonché ai residenti e fornitori di via San Bernardino da Siena.

È stato contestualmente istituito divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli dei disabili. Il traffico diretto verso Camerlata verrà deviato lungo l’itinerario via Belvedere, via del Lavoro, Viadotto dei Lavatoi e quello diretto verso Cantù verrà deviato lungo l’itinerario inverso. Verrà posizionata apposita segnaletica in modo da garantire la comprensione dei percorsi alternativi consigliati.