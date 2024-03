L'amministrazione Rapinese chiude l'asilo nido "Magnolia" e (forse) quello di Monte Olimpino

Una pesante tegola sui genitori dei bambini dell'asilo Magnolia di via Passeri a Como. In un incontro che si è svolto alle 17 del 7 marzo 2024 il sindaco Alessandro Rapinese ha preannunciato la chiusura del nido, anticipando che dal prossimo settembre i genitori dovranno scegliere una nuova struttura dove mandare i propri figli. Non solo, secondo alcuni genitori presenti all'incontro la stessa sorte potrebbe toccare l'anno prossimo (nel 2025) all'asilo nido di Monte Olimpino.

I dettagli sui motivi e sulle conseguenze di queste chiusure saranno rese note nella conferenza stampa convocata per le ore 12.30 di venerdì 8 marzo a Palazzo Cernezzi. Saranno presenti Rapinese, il vicesindaco Nicoletta Roperto (delega alle Politiche educative) e la direttrice dei Servizi educativi del Comune di Como, Mariella Luciani.

Infine, indiscrezioni non confermate parlano della possibile chiusura anche della scuola materna di via Raschi. In questo caso, però sembrerebbe che sulla decisione penderebbe non tanto una questione "riorganizzativa" ma problemi di manutenzione. Ogni dubbio dovrebbe essere sciolto in conferenza stampa.