Dopo 30 anni chiude il chiosco di Nico il Supremo: da generazioni i panini dal tramonto all'alba

Il chiosco (food truck) di Nico il Supremo è una vera istituzione comasca. Per trent'anni in via Primo Maggio 39 a Tavernerio ha servito panini a tutti, dal tramonto all'alba: era una tappa obbligatoria. Dopo tre decenni di onorato servizio è giunto il momento di chiudere e lo staff saluta tutti con un pensiero commovente.

"In questi trent’anni di attività, scrivono, abbiamo sfidato insieme tutte le temperature notturne, contemplato la luna e superato la pandemia. Voi siete stati fedeli clienti e con le vostre risate avete riempito le nostre serate e le ore a partire dal tramonto. Vi abbiamo aspettato felici di ascoltare tutte le vostre esperienze, gli incontri, le risate, gli amori iniziati e anche quelli conclusi.

Abbiamo preparato panini e spuntini ghiotti, golosi, appetitosi e sperimentato per voi nuovi ingredienti. “Supremo” è nata proprio così pensando a voi e al vostro stile che è un po’ anche il nostro.

Adesso è giunto il momento di salutarci ma rimarrete sempre presenti. Ognuno ha lasciato un buon ricordo e noi ci auguriamo di avervi servito sempre con impegno e dimostrando la nostra gratitudine per la vostra fedeltà.

Buona vita a tutti e grazie!".