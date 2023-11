Chiusura dell'asilo di Ponte Chiasso, Pd: "Basta trattare le persone come numeri"

Il Pd è contrario alla decisione di chiudere l'asilo di Ponte Chiasso.

"Basta trattare le persone come numeri. Le motivazioni del Sindaco a sostegno della chiusura della scuola dell'infanzia di Ponte Chiasso si basano solo su numeri, percentuali di occupazione e addirittura su una stima delle distanze dalle due scuole più vicine a quella di cui si annuncia la chiusura. E comunque 28 bambini, e quindi 28 famiglie non sono certamente pochi.

Poi, ovviamente, c'è la solita motivazione basata sui costi: risparmio di energia elettrica, di manutenzione e di gestione. Ormai l'amministrazione comunale si comporta come quelle imprese che pensano solo a fare utili. Invece di investire, programmare e progettare, preferisce tagliare senza valutare le ripercussioni sociali delle proprie scelte. Il welfare indiretto attraverso l'erogazione di servizi essenziali quali quelli forniti da una scuola d'infanzia non conta più nulla, nonostante l' assemblea che si è svolta il 18 settembre alla scuola primaria di Ponte Chiasso. In quella occasione genitori e docenti hanno fatto proposte precise e richieste concrete per non chiudere la scuola materna.

Troviamo ridicolo il fatto che mettano le distanze di percorso da una scuola all' altra in linea d' aria, quando a piedi, in auto o in autobus, la distanza è decisamente più ampia e il tempo necessario, nell’ora di punta, non indifferente.

Sottolineiamo, inoltre, la mancata risposta all’interrogazione del capogruppo PD Patrizia Lissi, nella quale chiedeva al Sindaco di dire ai cittadini quali scuole avrebbe chiuso o accorpato".