Candele in piazza e Rosario in duomo per don Roberto: il dolore di una città

In tanti sono scesi in piazza nella serata del 15 settembre per testimoniare il proprio cordoglio per la scomparsa di don Roberto Malgesini, il prete brutalmente ucciso a coltellate la mattina di quello stesso giorno. In piazza del Duomo si sono affollate diverse centinaia di persone, molte con una candela in mano a simboleggiare la luce che deve illuminare la via dell'amore nonostante il buio della violenza.

Il mondo politico, dell'associazionismo e della società civile si è figurativamente abbracciato sia fuori dalla cattedrale che dentro, dove il vescovo Oscar Cantoni ha celebrato il rosario. La funzione, alla quale molte persone non hanno potuto partecipare a causa delle restrizioni covid, è stato trasmesso sul canale YouTube del Settimanale della Diocesi di Como.