Agostino, Fatma e Mimmo, i tre pizzaioli di Como in gara al Campionato Mondiale della Pizza 2023

Dal 18 al 20 aprile 2023, a Parma, torna l’appuntamento con il Campionato Mondiale della Pizza e la prestigiosa (e golosa) manifestazione compie i primi trent’anni di vita. Alla gara potevano iscriversi tutti i pizzaioli professionisti - intesi come titolari di una pizzeria o come persone che lavorino in pizzeria - che abbiano compiuto 16 anni di età. Da Como sono tre i partecipanti. Agostino Donnarumma è un indiscusso protagonista di questo campionato dove nel 2016 si è piazzato secondo e nel 2022 al sesto posto. Quest'anno è riuscito a trascinare in gara anche Fatma e Mimmo, suoi preziosi collaboratori.

I piazzaioli in gara da Como

Agostino Donnarumma, ex vice campione mondiale di pizza STG, è conosciuto in tutta Como e Como è una città dove lui ha investito molto e ha due pizzerie una d'asporto in via Diaz e una in centro in via Garibaldi. Parteciperà giovedì con una pizza STG Marinara.

Anche Fatma sarà in gara con la STG ma preparerà una margherita. Per chi non lo sapesse STG, come da dizionario Treccani, significa "Specialità tradizionale garantita del prodotto da forno, di forma tondeggiante con bordo (cornicione) rialzato e parte centrale farcita, della città di Napoli, nella regione Campania. Le tipologie di pizza sono marinara e margherita, a seconda della farcitura".

Mimmo invece gareggerà con una pizza classica ( e anche nella gara di velocità) e ha spiegato a Francesco di Como Best Food (digital creator e guida Google di livello 10, qui la sua storia) come ha intenzione di affrontare questa sfida. Ecco la sua ricetta e il pronostico. Il segreto? La pappa al pomodoro del nonno.

Speriamo che uno dei nostri pizzaioli possa portare questo prestigioso titolo a Como. "Magari, ci spiega telefonicamente Agostino, saranno gli allievi a superare il maestro". In bocca al lupo a tutti e tre!