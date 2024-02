Nove punti di sutura al volto dopo la caduta nel parco: "Colpa della pessima manutenzione"

Un altro giardino pubblico che appare in cattivo stato di manutenzione: parliamo del parco di via Giussani a Como, a ridosso di via Varesina. Secondo il racconto del residente Generosa Roca, 53 anni, le pessime condizioni della cura del verde in questo parchetto sarebbero all'origine della sua disavventura.

Lo scorso sabato (17 febbraio) Roca si trovava come di consueto al parco quando ha iniziato a giocare con alcuni bambini. "Nel rincorrerli - racconta - sono inciampato in una radice che era letteralmente ricoperta e nascosta dalle foglie secche. Sono caduto e mi sono ferito seriamente al volto. Un'ambulanza mi ha soccorso e all'ospedale, dopo una notte in attesa di essere visitato, Sant'Anna sono stato curato e medicato con nove punti di sutura".

Secondo il signor Generoso questo infortunio non gli sarebbe capitato se la manutenzione del verde fosse stata più accurata: "Basta vedere le foto per capire in che condizioni è questo giardino. Sembra più un bosco che un parco giochi. Il terreno è letteralmente ricoperto da foglie che nascondono le insidie del terreno in cui chiunque può inciampare".