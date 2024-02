Bambini dell'asilo giocano in un giardino pieno di pericoli: "Il Comune lo sa ma non fa nulla"

Un campo di battaglia più che un giardino per far giocare i bambini. L'area gioco all'aperto dell'asilo di via Zezio a Como appare in pessime condizioni. La causa? Soprattutto il terreno sconnesso e i tanti pericoli che affiorano dalla terra, come radici, pietre e spigoli in cemento.

La situazione, a quanto pare, è cosa nota al Comune che ha già ricevuto diverse segnalazioni dalla scuola. Non solo, da quanto si apprende sarebbero stati già effettuati dei sopralluoghi da tecnici incaricati in passato che hanno confermato le condizioni di insicurezza. Eppure nulla è stato fatto, tanto che negli ultimi giorni le foto del giardino e delle pessime condizioni in cui versa rimbalzano nelle chat dei genitori dei bambini che frequentano l'asilo accompagnate dall'auspicio che qualcuno intervenga una volta per tutte per sistemare quello che è uno spazio "fondamentale dal punto di vista didattico e formativo", come hanno scritto le docenti dell'asilo ai genitori.