Lurate Caccivio, buche riparate ma no ai nuovi asfalti pre-elettorali: "Spreco di soldi"

Le intense piogge che hanno colpito la nostra regione nelle ultime settimane non hanno risparmiato il territorio di Lurate Caccivio, causando danni significativi alle infrastrutture stradali comunali. Di fronte a questo scenario, l'amministrazione comunale ha agito tempestivamente, avviando i lavori di riparazione per affrontare il problema delle numerose buche create dall'acqua sul manto stradale.

Un aspetto fondamentale di questa risposta è stata la collaborazione dei cittadini: molti hanno segnalato i danni emergenti, permettendo agli interventi di procedere il più velocemente possibile. "Molti cittadini hanno contribuito a segnalare i problemi emersi e li ringraziamo per questa collaborazione che ci consente di intervenire il più velocemente possibile," si legge sul sito del Comune di Lurate Caccivio.

Nonostante la consuetudine di molte amministrazioni di procedere con asfaltature in periodi pre-elettorali per ottenere consensi, l'amministrazione di Lurate Caccivio ha deciso di adottare un approccio diverso. "Proprio per questo l'Amministrazione ha scelto di non procedere con il piano di asfaltature: nonostante questa sia spesso una abitudine nel periodo pre-elettorale, per guadagnare facili consensi, noi abbiamo preferito ragionare con responsabilità e buonsenso e non sprecare soldi pubblici, rinviando così le asfaltature," ha dichiarato l'assessore Luca Bianchi, mettendo in luce la scelta di posticipare il piano di asfaltature a favore di un utilizzo più oculato delle risorse pubbliche.

Nonostante il rinvio delle asfaltature, la sicurezza rimane una priorità assoluta per l'amministrazione, che ha stanziato 30mila euro per la manutenzione stradale. Questi fondi saranno utilizzati per interventi immediati, sia attraverso l'assunzione di una ditta specializzata che con il lavoro diretto degli operai comunali. "Ma la sicurezza resta una priorità, per questo abbiamo stanziato 30mila euro per la manutenzione stradale nell'immediato, sistemando le strade a tutela della sicurezza stradale con interventi appaltati a una ditta specializzata oltre ai piccoli ripristini eseguiti dagli operai comunali," ha proseguito Bianchi.

Grazie a questi sforzi, sono state già riparate buche in diverse strade importanti, tra cui via Leopardi, Bulgaro, Verdi, Cesare Battisti, Matteotti, Caravaggio, Galvani, Piazza Madonnina e via Lura, dove è stato rialzato un tombino. L'amministrazione ha inoltre pianificato la sistemazione di alcune strade sterrate non appena le condizioni meteo lo permetteranno e ha annunciato la riasfaltatura di un tratto di via XXV Aprile, a spese della società del gas, in seguito ai lavori di rifacimento della rete.

Per facilitare la segnalazione di buche e la richiesta di interventi sul territorio comunale, l'amministrazione ricorda ai cittadini i tre canali disponibili: l'app Municipium, il sito del comune, e il contatto telefonico con l'ufficio tecnico (031494311).