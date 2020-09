Borgo Vico, una festa "fredda" scaldata dai Musica Spiccia

Una serata fredda ha certamente limitato una festa che merita di andare avanti e di trovare spazio in estate, magari già a giugno del prossimo anno. Perché Borgo Vico è la dimostrazione di come si può organizzare un evento trasformando, almeno la sera, in area pedonale una delle zone più interessanti di Como. Bravi quindi gli organizzatori di Borgovico Street a crederci nonostante le solite difficoltà di una città sempre tiepida. Figuriamoci in piena era covid quando tutto diventa ancora più difficile.

Una serata di fine settembre che sorprendentemente sembrava dicembre, come dicevamo, non ha certo aiutato un evento super controllato dalle forze dell'ordine. Nonostante il clima avesse allontanato ogni pericolo di assembramento, lun è sgo via Borgo Vico si è visto anche l'esercito. Ma il gruppo più nutrito e ravvicinato, come il folk impone, è stato quello dei Musica Spiccia che non si sono fatti certo intimorire dal freddo e dal pubblico. Entusiasmanto come sempre, e anche in formissima per l'attesa partecipazione alla finale di uno dei più importanti festival folk, sono rimasti solo otto band, il gruppo ha dato spettacolo e scaldato i presenti suonando lungo tutto il borgo con il suo tipico approccio coinvolgente.

Insomma non resta che attendere un nuovo appuntamento (il prossimo 31 ottobre, anche se vincolato all'incognita tempo) ma soprattutto la stagione per cui tutto ciò era stato programmato, ovvero l'inizio dell'estate e non l'autunno. Intanto, lo ripetiamo, brava Ester Negretti, anima e core della manifestazione insieme agli artisti e ai commercianti di Borgo Vico che hanno sostenuto l'evento. Bravo anche a Marco Butti, assessore al Commercio di Como, che ha creduto a queste serate, con il solo consiglio di rivedere il calendario del Comune.