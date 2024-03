Bollette del gas: la gente è disperata, aumenti "pazzi" anche nel Comasco. Le vostre storie

Dopo che abbiamo riportato sulle pagine di QuiComo l'esperienza di Mara, che ha visto la sua bolletta arrivare da 250 euro del 2023 a 975 per lo stesso periodo del 2024, abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni. Come quella di Salvatore che ha avuto un aumento improvviso della bolletta del gas del bimestre gennaio febbraio 2024 di 566 euro. "Ho chiamato Enel che ha detto che sono passato al mercato libero e il prezzo sarebbe passato a tariffa piena. Io guadagno 1.200 euro, ho un figlio e un mutuo. Come dovrei fare a vivere?".

"Mi unisco alla protesta dei già numerosi utenti che si sono visti arrivare bollette dagli importi esorbitanti da parte di Enel Energia nel periodo novembre-dicembre 2023. 851 euro di gas e 250 euro di luce. Come molti senza aver ricevuto alcuna comunicazione né via posta né via mail di eventuali variazioni. Naturalmente abbiamo già provveduto a rescindere il contatto con Enel in favore di un altro fornitore, ma come già segnalato da altri utenti, i tempi per il cambio possono prendere fino a 60 giorni. Spero che le tante proteste aiutino in qualche modo, soprattutto chi come noi non ha stipendi da dirigenti e fatica a pagare questi importi", ci scrive Stefania.

E ancora: "Buongiorno, a proposito delle bollette che hanno tariffe triplicate, la cosa è accaduta almeno a tre persone a me vicine che oltretutto hanno difficoltà economiche. In questo modo Enel quest' anno guadagnerà milioni sulla pelle degli utenti (che magari sono clienti da molti anni)

È più che evidente che un utente non accetterebbe un prezzo al metro cubo così fuori dal mercato! Enel conta sul fatto che un utente se ne accorga solo dopo aver ricevuto la bolletta Ma è evidentemente una frode! Come può passare inosservata?

I media devono dare risalto a questo inaccettabile atteggiamento affinché intervengano le associazioni a tutela dei consumatori e portino la questione all attenzione del magistrato.Grazie".

Enel e il cambio gestore

"Leggendo l'articolo mi rendo conto che i miei genitori hanno appena vissuto la medesima esperienza con Enel. Dopo il passaggio con il gas, ad altro operatore, veniamo contattati offrendoci un piano interessante per tornare nuovamente in Enel, cosa che non accettiamo perché l'offerta con il nuovo operatore era leggermente più conveniente. Chiediamo il perché offrire ora e non due mesi fa quando li abbiamo contattati. La risposta è che oggi il mercato funziona così. Informandoli che però presto il passaggio con l'altro gestore avverrà anche per il contratto Luce, ci viene detto che per coccolare noi che siamo clienti storici ci offrono una tariffa luce davvero ottima, quindi accettiamo e chiediamo di sottoscrivere il contratto, ma purtroppo ci viene detto che per avere la tariffa appena indicata, prima dovevamo passare a tutti gli effetti con il nuovo operatore e solo dopo ci avrebbero contattati per il cambio. Lì informiamo che se questa è la logica, allora sicuramente non torneremo con loro, perché questo non è coccolare il cliente, anzi, è prenderlo in giro. Facciamo anche presente, che con loro è da un anno che abbiamo tentato di attivare la linea internet senza successo e alla raccomandata di indennizzo inviata, dopo 7 mesi di attesa, non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ci viene semplicemente detto che i tempi sono lunghi e bisogna attendere. Insomma sarà solo Enel o meno a comportarsi così, ma certo è, che essere clienti da 50 anni al gestore proprio non interessa. Proprio per loro comportamento abbiamo infatti deciso di cambiare operatore, facendo così perdere loro ben 4 contratti, essendo due famiglie diverse".

Il problema non sembra essere solo Enel, ci raccontano anche di alcuni subentri come successo a Concetta che ci scrive che ha fatto un contratto Iren il 30 agosto 2023 e nel mezzo ci sarebbe stato un subentri Eni. Nulla è chiaro e le storie sono centinaia.