Torna il battello di Babbo Natale: giochi e merende navigando sul lago di Como

Dopo il successo della prima edizione 2022, Navigazione Lago di Como ripropone l’iniziativa de Il Battello di Babbo Natale in una veste rivisitata grazie alla collaborazione avviata con Fondazione Campagna Amica promossa da Coldiretti. Le bambine e i bambini, a bordo della motonave Volta completamente allestita a tema natalizio, verranno coinvolti in giochi divertenti e laboratori ludico-didattici che li accompagneranno ad incontrare Babbo Natale per poi concludere la visita con una gustosa merenda sana, genuina ed a kilometro zero. L’inaugurazione è in programma lunedì 11 dicembre alle ore 10.30, a bordo della m/ve Volta ormeggiata al pontile funicolare di viale Geno, Como.