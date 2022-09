Tre nuovi battelli spazzino sul lago a Como

Sono arrivati a Como i tre nuovi battelli spazzino che entreranno in servizio sul lago.

Come annunciato nelle scorse settimane, dopo le difficoltà d’approvvigionamento dei materiali per le parti idrauliche dei mezzi registrate sul mercato nazionale e internazionale, i tre nuovi mezzi, realizzati dalla “Nettuno Motobarche” di Codogno per una spesa pari a 298mila euro, verranno quindi consegnati nei tempi concordati. Nella mattinata oggi, tra le 9.00 e le 13.00 la ditta provvederà a terminarne l’assemblaggio e verranno poi messi in acqua nella zona davanti alll’Aeroclub per le necessarie verifiche finalizzate al collaudo.

All’Autorità di Bacino verranno affidati i due battelli di dimensioni minori, mentre il Comune di Como prenderà in carico il natante di dimensioni medie.

Concluso l’iter burocratico di collaudo, immatricolazione ed assicurazione, seguirà una presentazione ufficiale dei nuovi mezzi.