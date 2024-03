Parcheggio a Tavernola e battello-navetta per il centro, Rapinese: "Come a Boston"

Interscambio auto-battello. L'amministrazione comunale di Como sta lavorando in questa direzione insieme alla Navigazione Lago di Como. L'obiettivo è di istituire una sorta di "park and boat" per sostare nel parcheggio di Tavernola e prendere il battello per il centro. E' stato lo stesso sindaco Alessandro Rapinese ad annunciarlo in consiglio comunale durante la replica alle dichiarazioni preliminari dei consiglieri di opposizione. Il primo cittadino ha detto testualmente: "Stiamo trattando con la Navigazione e attendiamo risposta, mi auguro vada in porta. Una cosa così l'ho vista a Boston, non a Como".