Autosilo di via Auguadri, nuovo bando per i residenti: il posto auto costa 650 euro per 8 mesi

Como Servizi Urbani annuncia l'apertura di un bando per l'assegnazione di posti auto onerosi destinati ai residenti, nelle strutture comunali di via Auguadri 1 e nel parcheggio interrato di via Aldo Moro. Il bando è rivolto a quei cittadini che non dispongono di un numero adeguato di posti auto privati e che sono residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL) della Città Murata, nel settore urbano 7, o in un raggio di 150 metri dal confine del suddetto settore.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 12 marzo 2024 fino alle ore 18 del 2 aprile 2024. Il costo dell’abbonamento per il periodo che va dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024 è fissato in 650 euro.

Per accedere al bando e presentare la domanda, i cittadini dovranno accreditarsi utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d'Identità Elettronica (CIE) al link fornito (https://pass.brav.it/Como/Frontoffice).

Le specifiche del bando e i dettagli per la partecipazione saranno disponibili sul sito internet di CSU - www.csusrl.it, e verranno inoltre pubblicati all'Albo Pretorio del comune di Como a partire dal giorno successivo all'annuncio, ovvero dal 12 marzo.