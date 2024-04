L'ospedale Sant’Anna all'avanguardia per la chirurgia robotica e laparoscopica

Sei chirurghi da tutta Italia sono arrivati in questi giorni all’ospedale Sant’Anna per la seconda edizione della due giorni “Laparoscopic vs Robotic colorectal surgery course”, il corso teorico e pratico dedicato al confronto e alle differenze di applicazione della chirurgia laparoscopica e di quella robotica per la cura delle patologie benigne e maligne del colon-retto. Presieduto dal dottor Adelmo Antonucci, primario della Chirurgia generale di Asst Lariana, il corso ha visto come responsabili i chirurghi Fabrizio Cantore e Pasquale Misitano, affiancati nella segreteria scientifica dai colleghi Giulia David, Davide Papis e Silvia Frassani. Nella giornata di giovedì i chirurghi hanno potuto partecipare a una serie di lezioni teoriche con approfondimenti dedicati, tra l’altro, alla “chirurgia delle membrane”, all’anastomosi meccanica e alla mini invasiva. Oggi invece due momenti pratici in sala operatoria con l’osservazione della chirurgia robotica e laparoscopica al lavoro dal vivo.

“Disponiamo di tecnologie all’avanguardia per la chirurgia robotica e laparoscopica - sottolinea il dottor Antonucci - Questo consente di poter scegliere la migliore tecnica operatoria sulla base di evidenze scientifiche e nell'interesse del paziente”.